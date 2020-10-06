Пекин, , 04:05 — REGNUM Парки Пекина посетило 4,78 млн туристов за первые четыре дня продолжающихся в стране восьмидневных праздников, сообщает 5 октября агентство Синьхуа.

Традиционные недельные празднования Дня образования КНР, которые стартовали 1 октября, совпали с Праздником середины осени в этом году, из-за чего праздники были растянуты до восьми дней.

Около 1,38 млн гостей посетили парки Пекина только в воскресенье 4 октября, сообщили в Пекинском бюро садоводства и озеленения. Власти Пекина предприняли регулярные меры эпидемиологической профилактики, чтобы обеспечить безопасность на праздниках.