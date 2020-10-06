Москва, , 03:57 — REGNUM Девятый арбитражный апелляционный суд утвердил решение арбитража Москвы по иску к АО «Почта России» на сумму более 202 млн рублей, где 198,86 млн рублей — это задолженность, а 4 млн рублей — неустойка. Истцом выступало АО «Лаборатория новых информационных технологий «Ланит», которое совместно с группой компаний три года назад работалj над развитием единой автоматизированной системы отделений почтовой связи (ЕАС ОПС), передаёт ИА REGNUM.

В основе спора лежал контракт от июня 2017 года. Он был заключён с консорциумом компаний, лидером которых было АО «Ланит». По договору фирмы должны были выполнить работы «по развитию и сопровождению единой автоматизированной системы отделений почтовой связи (ЕАС ОПС) ФГУП «Почта России»». АО «Почта России» является правопреемником ФГУП.

Работы были оказаны, акты направлены заказчику, но их «ответчик не подписал, возражений по оказанным услугам от ответчика также не поступало, в связи с чем услуги считаются надлежащим образом оказанными и принятыми заказчиком и подлежащими оплате». Средства в срок выплачены не были, что и стало основанием для обращения в суд, в котором была заявлена задолженность в размере 198 865 117,82 рубля.

Попытки представителей «Почты России» сослаться на то, что раз акты не подписаны, то и «стоимость и объем услуг сторонами не согласованы», суд отклонил. Судья указал на то, что «ответчик на протяжении всего срока оказания услуг с марта по октябрь 2019 года своими действиями, не просто подтверждал интерес в получении услуг по договору и заявкам, но и самым прямым образом исполнял свои встречные обязательства по договору в виде согласования и предоставления доступа к системе ЕАС ОПС работникам истца и субподрядных компаний».

Судья удовлетворил иск частично, снизив сумму неустойки с запрашиваемых 8 млн до 4 млн рублей.

Решение первой инстанции устоялось в апелляции.