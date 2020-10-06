Пекин, , 03:56 — REGNUM Логистический сектор электронной коммерции Китая продолжил свой рост в сентябре, сообщили в Китайской федерации логистики и закупок, передает агентство Синьхуа.

Индекс отслеживания логистической активности в сфере электронной коммерции Китая вырос до 110,4 пункта за прошедший месяц с 109,2 пункта в августе, достигнув новых высот в этом году.

Общий спрос на логистику в сфере электронной коммерции также устойчиво рос. Спрос на электронную коммерцию в сельских районах страны сохранил рост.

Эксперты связывают рост спроса с эффективностью стимулирующей политики и устойчивым потребительским спросом в интернете. Показатели логистического сектора электронной коммерции Китая восстановились в третьем квартале до уровня аналогичного периода прошлого года.