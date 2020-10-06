Пекин, , 03:54 — REGNUM Производство 10 ключевых цветных металлов в Китае выросла на 3,3% в годовом исчислении до 39,89 млн тонн за первые восемь месяцев 2020 года, сообщает агентство Синьхуа.

По данным Национального бюро статистики КНР, темпы роста ускорились с 3,1% в период с января по июль и 2,9% за первую половину года. В число 10 ключевых цветных металлов входят медь, алюминий, свинец, цинк, никель, олово, ртуть, сурьма, магний и титан.

Производство электролитического алюминия, который составляет почти две трети от общего производства, выросло на 2,3% в годовом исчислении за первые восемь месяцев текущего года до 24,3 млн тонн.

Только в августе суммарное производство 10 металлов достигло 5,29 млн тонн, что на 6,9% больше в годовом исчислении.