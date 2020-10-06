Ханты-Мансийск, , 03:36 — REGNUM Арбитраж Ханты-Мансийского автономного округа удовлетворил иск службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Югры и взыскал с дочерней компании «Роснефти» — ООО «РН-Юганскнефтегаз» более 243 млн рублей. Сумма фигурирует в деле как «вред, причинённый лесам». Решение суда ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление к компании, работающей в сфере услуг в области добычи нефти и природного газа с 2005 года, поступило в арбитраж еще в апреле 2020 года, но слушания несколько раз откладывались.

Судья Чешкова исковые требования удовлетворила полностью, постановив взыскать с «РН-Юганскнефтегаз» в пользу истца «вред, причинённый лесам вследствие нарушения лесного законодательства, в размере 243 170 533 рублей». Также было взыскано 200 тыс. рублей госпошлины в доход федерального бюджета.

Это не единственный судебный спор между сторонами, но по другим суммы претензий были значительно меньше. Например, 19 ноября арбитраж рассмотрит иск департамента на сумму 3 млн рублей, что также фигурирует как взыскание вреда.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «РН-Юганскнефтегаз» с уставным капиталом более 14,166 млрд рублей принадлежит ООО «РН-Разведка и добыча», которое в свою очередь собственность ПАО «Роснефть». Возглавляет ООО с октября 2019 года — Игорь Табачников.