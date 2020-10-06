Краснодар, , 03:16 — REGNUM В арбитраж Краснодарского края поступил банкротный иск к ФГУП «Главное военно-строительное управление №4», которое занимается строительством жилых и нежилых объектов, возводя в том числе и объекты обороны. Претензии воронежского кредитора судом пока к производству не приняты, передаёт ИА REGNUM.

Иск поступил 2 октября 2020 года от воронежской компании «РГМ-Нефть-Газ-Сервис». Сумма претензий, выставленных в адрес ФГУП «Главное военно-строительное управление № 4», составляет 18 799 287,49 рубля.

В 2020 году в суд от коммерческой компании к ФГУП было подано пять исков о взыскании долгов. В конце августа были удовлетворены претензии о взыскании задолженности и неустойки по договору поставки.

По данным с сайта ФГУП, им в разных регионах страны было построено 1500 тыс. кв. м жилья, порядка 500 объектов обороны, например, создана система базирования Черноморского флота в г. Новороссийске. Также силами ФГУП возведены 5 тыс. метров молов и причалов.

Предприятие по открытым данным выступало исполнителем по 144 госконтрактам на сумму 29,96 млрд рублей, в том числе почти 80 контрактов были заключены с госучреждением минстроя Дагестана.