Москва, , 00:36 — REGNUM Среднегодовые темпы роста выручки от безналичных платежей в России сохранятся на уровне 2,8−7,8% до 2024 года, сообщили 5 октября эксперты Boston Consulting Group (BCG) в отчёте «Международные платежи в 2020 году: вперед в будущее».

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Они отметили, что за последние пять лет Россия была «абсолютным мировым лидером» по этому показателю — среднегодовые совокупные темпы роста выручки в сфере безналичных платежей составляли 15,6%.

«Однако, как и во всем мире, в России заметно понизятся темпы роста этого показателя, которые составят в 2020—2024 годах 2,8−7,8%, в зависимости от сценария восстановления экономики», — прогнозируют в BCG.

Среди факторов, заметно повлиявших на снижение показателя, эксперты назвали пандемию коронавируса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России набирают популярность платежи с использованием мобильных телефонов, колец, браслетов и виртуальных карт.

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