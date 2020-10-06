Москва, , 07:20 — REGNUM Столичные компании за первые семь месяцев 2020 года смогли на треть нарастить объём поставок своей продукции за границу. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

В денежном выражении размер несырьевого экспорта составил 18,3 миллиарда долларов США. Причем динамка роста превысила аналогичны период прошлого года, подчеркнула вице-мэр. К тому же Москва продолжает лидировать среди регионов России по несырьевому неэнергетическому экспорту, в общем объёме которого на столицу приходится 22,4%.

«Благодаря созданным в городе условиям и активности самих предпринимателей несырьевой экспорт Москвы показывает хорошую динамику. Рост в январе-июле в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — более чем на треть. А в 2019-м этот же показатель по отношению к 2018 году был примерно в пять раз ниже — 6,8 процента», — сказала Сергунина.

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