Тегеран, , 09:36 — REGNUM 5 октября директор 9-го иранского нефтеперерабатывающего завода Южного Парса заявил, что завод нефтегазового месторождения добыл около 14 миллиардов кубометров газа в течение первых шести месяцев текущего иранского календарного года (начатого 20 марта). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая перед журналистами IRNA, Мохаммад Мехди Хашеми отметил, что 9-й нефтеперерабатывающий завод на сегодняшний день работает не на полную мощность и не полностью реализует свой потенциал. Несмотря на это, Хашеми подчеркнул, что все подразделения фазы 12 в настоящее время производят продукцию.

Ранее министр нефти Ирана Биджан Зангане заявил, что строительство 17 фаз нефтегазового месторождения Южный Парс уже завершено, отметив, что Исламская Республика опередила Катар в объемах добычи газа на совместном месторождении.

Месторождение Южный Парс / Северный купол — это газоконденсатное месторождение, расположенное в Персидском заливе. Южный Парс является крупнейшим в мире источником природного газа.