Тегеран, , 09:10 — REGNUM За последние шесть месяцев текущего иранского года (начиная с 20 марта) из провинции Бушер на юге страны было экспортировано более 11 миллионов тонн ненефтяных товаров на сумму более 2,47 миллиарда долларов, заявил начальник департамента промышленности, рудников и торговли иранской провинции. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 5 октября.

Хоссейн Хоссейни отметил, что Китай, ОАЭ, Афганистан, Индия, Южная Корея, Катар, Пакистан, Турция и Бразилия были основными направлениями экспорта продукции из иранской провинции.

Между тем, по его словам, за этот период в провинцию Бушер было ввезено около 247 000 тонн товаров на сумму 508 миллионов долларов. Импорт включал автомобильные шины, масло, черный чай, автозапчасти, рис, инструменты, краны и автоматические дверные детали.

Начальник департамента провинции Бушер также подчеркнул, что Китай, ОАЭ, Индия, Филиппины, Новая Зеландия, Германия, Шри-Ланка, Италия, Южная Корея и Испания являются основными экспортерами товаров в провинцию.