Ханты-Мансийск, , 21:30 — REGNUM В Югре компания «Русснефть» в 2020 году не профинансирует реализацию социально значимых проектов и программ. Соответствующее распоряжение внесено правительством ХМАО в совместное соглашение с компанией, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Это означает, что из бюджета ПАО НК «Русснефть» не поступят 65 млн рублей, которые в рамках сотрудничества должны были предоставляться правительству ХМАО по письменным обращениям, а также Благотворительному фонду поддержки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

В справке к распоряжению сообщается, что приостановка финансирования социальных объектов «Русснефтью» происходит из-за пандемии COVID-19, снижения мирового спроса на нефть и решения о координации действий стран по сокращению добычи нефти.