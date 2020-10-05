Пекин, , 21:25 — REGNUM Объем инвестиций в транспортный сектор Китая за первые восемь месяцев 2020 года вырос в годовом исчислении на 10,5%; отрасль продолжает восстанавливаться после весенней эпидемии коронавируса. Об этом 5 октября сообщает Синьхуа со ссылкой на информацию, распространенную Министерством транспорта КНР.

С января по август текущего года объем инвестиций составил 2,1 трлн юаней (свыше 308 млрд долларов), а темпы роста выросли на 1,1%. Только за август в транспортный сектор было вложено почти 330 млрд юаней, что без малого на 17% превышает аналогичный прошлогодний показатель.

Отмечается, что рост вложений в транспорт в значительной мере обусловлен быстрыми темпами восстановления объемов как пассажирских, так и грузовых перевозок.