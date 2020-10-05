Мехико, 5 октября 2020, 20:30 — REGNUM Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор представил многомиллиардный план спасения экономики, пострадавшей от эпидемии коронавируса, 5 октября сообщает агентство Reuters.
План, согласованный между правительством и представителями бизнеса, подразумевает инвестиции на сумму более 297 млрд песо ($13,83 млрд).
Отмечается, что львиная доля инвестиций будет направлена в железнодорожное строительство и укрепление государственной нефтяной компании Petroleos Mexicanos (Pemex).
Читайте также: Президент Мексики пообещал референдум для наказания предшественников