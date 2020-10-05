Милан, Италия, , 19:56 — REGNUM Коронакризис на четверть увеличил долю граждан Италии, которые испытывают трудности с тем, чтобы «дотянуть до конца месяца», таковы итоги исследования национальной ассоциации страховых агентств, опубликованного в понедельник, 5 октября.

До начала эпидемии о такого рода финансовых сложностях сообщали 46% респондентов, в настоящее время их доля увеличилась до 58%.

Общенациональный карантин в Италии продлился около двух месяцев, с марта по май 2020 года. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, по итогам года объем ВВП снизится на 10−15%, считают эксперты, власти страны полагают, что падение составит 8−9%.

По итогам второго квартала ВВП Италии снизился на 17,3%. Правительственные проекты поддержки экономики предполагают выделение почти 100 млрд евро (в том числе кредитных средств). Из фондов ЕС бюджет Италии и итальянские компании могут получить около 200 млрд евро, большая часть этих средств — кредитные.

Без временной и сдельной работы в период ограничений остались несколько сотен тысяч человек (занятые в туристической и смежных сферах). Эксперты полагают, что по итогам года количество потерявших работу может приблизиться к миллиону.