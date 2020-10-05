Париж, , 20:04 — REGNUM Глава фракции «Вперед, республика!» во французской Национальной Ассамблее Кристоф Кастанер заявил, что снижение налога на добавленную стоимость (НДС), предполагаемое планом по восстановлению экономики, позволит «сохранить 300 тысяч рабочих мест». Об этом в понедельник, 5 октября, сообщает Le Fiagro.

Как пояснил Кастанер, «главное, чего мы хотим добиться путем снижения НДС, это сохранение 300 тысяч рабочих мест в промышленном секторе». «Это 300 тысяч женщин, 300 тысяч мужчин, 300 тысяч семей… это не подарки предприятиям», — резюмировал политик.

Напомним, 3 сентября французское правительство представило план восстановления экономики, расходная часть которого рассчитана на 100 миллиардов евро.

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