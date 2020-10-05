Москва, 5 октября 2020, 19:17 — REGNUM Позиция спикера Совфеда РФ Валентины Матвиенко относительно налогов должна быть услышана Минфином РФ и налоговой службой. Об этом заявил заместитель председателя «Партии роста» Виктор Звагельский.
«Учитывая то, что позиция озвучена одним из руководителей страны, надеемся, что это не просто PR-акция, а серьезное предложение, на которое последует соответствующая реакции Минфина, налоговой службы и других заинтересованных органов», — сказал Звагельский.
По его словам, инициатива Матвиенко — крайне современная, учитывая, что количество предприятий, которые нужно спасать, сокращается «по причине того, что они просто не справляются с экономической ситуацией»: «Когда мы предлагали подобные формы поддержки предпринимателей, мы понимали, что государство идет на предоставление каких-то льгот очень тяжело и если согласится кого-то освободить от уплаты налогов, значит, планирует увеличить их собираемость в будущем. Возможно, в условиях пандемии на первый план выходят вопросы социальной стабильности, главным из которых является сохранение занятости».