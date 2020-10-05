Москва, , 19:13 — REGNUM За позицией спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко относительно налогов должны последовать реальные шаги по их отмене в целях спасения бизнеса. Об этом заявил заместитель председателя «Партии роста» Сергей Дёмин.

«Надеемся, что за позицией главы верхней палаты парламента последуют реальные шаги по отмене налогов и спасению бизнеса. Особенного малого, который составляет у нас в стране более 99% от общего числа МСП и пострадал сильнее всего», — сказал Дёмин.

По его словам, с самого начала пандемии стало понятно, что только отсрочками предпринимателей не удастся спасти: «Партия роста» еще весной заявляла о необходимости освободить малый бизнес от налогов. Людям, у которых несколько месяцев были закрыты предприятия, нужно было платить зарплату сотрудникам, брать кредиты, а спрос во многих секторах все еще не восстановился. Если им не помочь, есть риск того, что предприятия просто закроются».

Дёмин отметил, что на примере Казахстана, где малых предпринимателей освободили от налогов на три года, можно увидеть, что никакой катастрофы не произошло: «Да, бюджет недополучил какие-то деньги, но у людей остались предприятия, а у граждан — рабочие места. Если бы этого не было, банкротств и безработных было бы намного больше».