Подгорица, , 18:31 — REGNUM Компании-члены совета иностранных инвесторов Черногории готовы вложить в экономику страны 1,5 млрд евро к 2022 году, сообщает национальное телевидение RTCG.

«Пандемия не нарушила наши планы и, как было объявлено ранее, на период 2020—2022 годов компании инвестируют в Черногорию около 1,5 млрд евро. Эти инвестиции будут реализованы в секторах туризма, энергетики, электронных коммуникаций, страхования», — говорится в сообщении совета.

На вопрос, ожидают ли они изменения деловой среды в контексте смены правительства Черногории, Совете ответили, что новое правительство сталкивается с множеством проблем.

«Новое правительство Черногории столкнется с множеством проблем, учитывая глобальную экономическую ситуацию из-за пандемии коронавируса. Мы ожидаем, что это правительство, вместе с нами, представителями бизнес-сообщества, продолжит свою деятельность в плане улучшения деловой среды и структурных реформ, — отмечается в сообщении.