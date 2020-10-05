Нью-Йорк, США, , 17:51 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США начали неделю с роста, главный промышленный индекс Уолл-стрит Dow Jones поднялся выше 28 000 пунктов.

Уолл-стрит Carlos Delgado

К настоящему моменту индекс Dow Jones вырос на 333,08 пункта (1,20%), до 28 015,89 пункта, индекс S&P 500 вырос на 43,16 пункта (1,29%), до 3391,60 пункта, индекс Nasdaq вырос на 188,26 пункта (1,70%), до 11 263,27 пункта.

На настроение рынка позитивно повлияли отчеты о восстановлении сферы услуг в США за сентябрь, а также информация об удовлетворительном состоянии президента Дональда Трампа, который был госпитализирован с COVID-19.

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