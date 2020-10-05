Москва, 5 октября 2020, 17:48 — REGNUM Граждане РФ предпочитают хранить свои сбережения на рублевых валютных вкладах, так как все, что сложнее депозита, требует определенных финансовых знаний, которыми большая часть населения не обладает. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 октября заявил доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.
При этом он подчеркнул, что более высокая доходность неизбежно сопровождается большим риском.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Елена Воронкова заявила, что в настоящее время доллар остается наиболее универсальной и востребованной мировой валютой, но для диверсификации рисков граждане РФ могли бы использовать и другие валюты.
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