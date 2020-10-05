Москва, , 17:40 — REGNUM Торговые центры в России переживают кризис роста. Об этом корреспондент ИА REGNUM 5 октября заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева.

По ее словам, в 2019 году, еще до пандемии, рост посещаемости торговых центров составил всего 3%, в то время как российский рынок e-commerce в первой половине 2019 года вырос на 26%, достигнув 725 млрд рублей.

«Движение в сторону онлайна продолжится и дальше, о чем говорят финансовые отчеты крупных торговых сетей, — сказала Кошелева. — Давайте посмотрим на статистику крупнейших в России игроков. У Wildberries оборот во II квартале увеличился на 123% к прошлому году — до 103,4 млрд рублей (с учетом возвратов). При этом аудитория новых покупателей интернет-ритейлера выросла в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. За это время сервисом впервые воспользовались 6 млн человек. У Lamoda в марте количество новых пользователей выросло в 1,5 раза по сравнению с февралем этого года, а число заказов, которые доставляет собственная курьерская служба Lamoda, увеличилось больше чем в два раза».

Кроме того, Кошелева отметила, что у AliExpress с начала года добавилось более 12 млн новых пользователей.

«В июне 2020 года оборот компании в России был на 30% выше, чем в мае, и на 60% выше показателей апреля 2020 года. Кроме того, за время пандемии на площадку пришло большое количество новых продавцов, количество продавцов из России увеличилось на 40% и составило 14 000», — подытожила эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кошелева рассказал о том, сколько людей пришло в сектор онлайн-торговли в 2020 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Карантин привёл в онлайн-магазины РФ более 10 млн новых покупателей