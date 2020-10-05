Москва, 5 октября 2020, 17:37 — REGNUM В 2020 году рынок электронной коммерции вырастет на 22%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 октября заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева. Так она прокомментировала информацию о том, что российские торговые центры пока не смогли добиться того уровня посещаемости, который имел место в 2019 году.
Как подчеркнула Кошелева, эти выводы подтверждают и цифры.
Наибольший рост, как пояснила эксперт, произошел в сегменте продуктового ритейла и готовой еды.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Юлия Сяглова заявила, что жители России будут всё реже пользоваться торговыми центрами, которые продолжат терять покупателей как из-за развития онлайн-торговли, так и из-за пандемии.
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