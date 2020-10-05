Москва, , 17:37 — REGNUM В 2020 году рынок электронной коммерции вырастет на 22%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 октября заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева. Так она прокомментировала информацию о том, что российские торговые центры пока не смогли добиться того уровня посещаемости, который имел место в 2019 году.

«Большинство торговых сетей старается наращивать свое присутствие в сегменте онлайн-торговли. Это логично, так как угроза повторного локдауна всё еще существует. А люди опасаются появляться в публичных местах из-за риска заразиться коронавирусом, — сказала Кошелева. — Пользователи также привыкают пользоваться онлайн-сервисами для совершения покупок: длительная самоизоляция вынудила многих жителей РФ научиться пользоваться интернет-магазинами, и большая часть заказов ушла именно в этот сегмент».

Как подчеркнула Кошелева, эти выводы подтверждают и цифры.

«Для электронной коммерции этот год был этапом активного роста, — сказала Кошелева. — Аналитики GroupM и Kantar прогнозируют увеличение рынка на 22% в 2020 году. По оценкам аналитического агентства Data Insight, три месяца карантина привели в онлайн-магазины не менее 10 миллионов новых покупателей».

Наибольший рост, как пояснила эксперт, произошел в сегменте продуктового ритейла и готовой еды.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Юлия Сяглова заявила, что жители России будут всё реже пользоваться торговыми центрами, которые продолжат терять покупателей как из-за развития онлайн-торговли, так и из-за пандемии.

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