Москва, , 17:10 — REGNUM Пандемия коронавируса душит российские торговые центры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 октября заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов. По его словам, торговые центры смогут вернуться к докризисным показателям, но едва ли это случится к концу 2020 года.

«Торговым центрам предстоит пройти через процедуру перезаключения договоров аренды, уйдут разорившиеся арендаторы (которых станет больше), а очереди из новых в такой ситуации, наверное, не будет, — сказал Чеглов. — В лучшем случае мы увидим крупные торговые сети, согласные арендовать большие блоки площадей с существенной скидкой. Пандемия мешает жить торговым центрам и, можно сказать, душит, ухудшая финансовое положение большинства ТЦ. Риски их банкротства растут, а кредиторы при сложившемся сценарии столкнутся с проблемой реализации непрофильных активов».

При этом, как подчеркнул Чеглов, государство избегает напрямую помогать торговым центрам.

«А зря, ведь это сложившаяся системообразующая инфраструктура. На ней работают тысячи предприятий и занята существенная часть работающего населения, — сказал экономист. — Сейчас надо постараться не трогать торговлю и производство».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Чеглов сказал, что если в РФ снова введут режим самоизоляции, то для торговых центров это будет очередной удар.

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