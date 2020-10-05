Переславль-Залесский, Ярославская область, , 17:04 — REGNUM ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» направил в администрацию городского округа Переславль-Залесский исполнительный лист на оплату долга за газ по решению суда, вынесенному в мае 2020 года. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Котельная в Переславле

Администрация Переславля должна заплатить более 15 с половиной миллионов рублей долга, созданного МУП «Теплосервис» при работе котельной Чкаловского микрорайона.

Напомним, в 2019 году частную котельную на Чкаловском микрорайоне начал эксплуатировать МУП «Теплосервис», отстранив собственников от управления котельной. Для этого администрация округа объявила чрезвычайную ситуацию. По итогам отопительного сезона 2019−2020 годов у МУП «Теплосервис» образовалась задолженность за газ, поставленный на котельную Чкаловского микрорайона. Компания «Газпром межрегионгаз Ярославль» вышла в суд с иском к администрации Переславля об оплате долга.

Между администрацией и ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» было заключено мировое соглашение, по которому администрация обязывалась оплатить задолженность в полном объеме до 1 сентября 2020 года. Сделать это мог и МУП «Теплосервис». Но долг так никто заплатил. Тогда «Газпром межрегионгаз Ярославль» получил исполнительный лист — документ, направленный на исполнение решения суда. Это означает, что деньги должны быть списаны со счетов должника, то есть из бюджета городского округа.

В администрации Переславля пояснили, что исполнительный лист пока не получен, однако уже известно, что деньги надо выплатить до 1 мая 2021 года. Средства на это будут заложены в бюджет городского округа на следующий год.

Жителей Переславля такая перспектива совсем не устраивает. Они не понимают, почему будут дважды оплачивать одну и ту же услугу.

«Сначала я из своих денег плачу за отопление и подогрев воды — исправно и вовремя. Затем денежками из бюджета повторно производится оплата за эти же самые услуги. Денежками, которые могли пойти в сады, школы, на благоустройство города, на отлов и содержание безнадзорных животных и на многое то, чего так не хватает жителям нашего города. Но что-то тут не так, есть какая то загвоздка… Зачем платить за одну услугу дважды? Может, тогда я не буду платить за коммуналку — пусть берут напрямую из бюджета 1 раз?» — написал житель Чкаловского микрорайона Переславля Александр Белякин.

Тем временем ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль», скорее всего, будет продолжать предъявлять исполнительные листы к администрации Переславля. 1 октября было вынесено очередное решение суда о взыскании с администрации Переславля убытков в размере 8 миллионов 337 тысяч рублей. Еще почти 2,5 миллиона рублей компания собирается взыскать с администрации городского округа по иску от 17 сентября 2020 года.

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