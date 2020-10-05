5 октября 2020 | Время чтения 3 мин

Константин Черепанов, , 17:52 — REGNUM На прошлой неделе динамика индексов была смешанная. Уверенному росту котировок мешало отсутствие конструктивности в дебатах Дональда Трампа и Джо Байдена. Также негативно сказывались опасения инвесторов по поводу отсутствия новых экономических стимулов. Однако заявления главы минфина США Стивена Мнучина о том, что обсуждение новых мер поддержки экономики будет продолжено, сгладило негативный настрой инвесторов в середине недели. В итоге умеренный рост S&P 500 в конце недели был прерван новостью о положительном тесте на COVID-19 американского президента.

Доллары Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Ситуация с COVID-19 в США остается на стабильном уровне, ежедневный прирост новых случаев в диапазоне 45−50 тыс. человек в день, смертность на уровне ~1 тыс. человек. В Европе же рост случаев продолжается. Во Франции ежедневный прирост вновь обновил максимальные значения и составил 12 тыс. человек в день. В Испании данный показатель составляет ~10 тыс. человек в день. В Великобритании число новых случаев существенно выросло и стабильно находится на отметке в 6 тыс. человек в день.

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Макростатистика США оказалась лучше ожиданий аналитиков. Большинство макропоказателей превзошли консенсус-прогнозы: заявки на пособия по безработице меньше прогноза на 14 тыс., уровень безработицы составил 7,9% (ожидали 8,2%). Однако количество созданных рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора уменьшилось до 661 тыс. (против 1,3 млн месяцем ранее), что почти на 200 тыс. меньше консенсус-прогноза.

Европейская статистика за август была смешанной. Данные по рынку труда улучшились м/м (уровень безработицы в Еврозоне составил 5,1% (-40бп м/м), индексы уверенности экономических субъектов — выше ожиданий, индексы деловой активности на уровне прогноза.

Компании начали отчитываться за третий квартал 2020 года, на прошлой неделе отчиталась PepsiCo. Сезон отчетности покажет степень восстановления различных секторов экономики после первой волны COVID-19. Рынок treasuries в ожидании выборов и решении проблемы COVID-19. Доходность 10-летних treasuries выросла на 5 б. п. на фоне близким к рекордным чистым заимствованием казначейства США на $114 млрд и роста аппетита к риску, а доходность глобальных облигаций с рейтингом BBB снизилась на 2 б. п. Чистая короткая позиция в 30-летних treasuries достигла максимальных значений за несколько лет, что может говорить о ставке хедж фондов на восстановление экономики и снижение влияния COVID-19.

Эдгар Дега. Хлопковая биржа в Новом Орлеане. 1873

Центр по контролю заболеваний (ЦКЗ) США продлил ограничение на круизную деятельность на месяц до 31 октября. Круизные компании, ставшие одним из символов начала пандемии, консервативно отменили операции в США до конца года, однако сохранив некоторые крупные международные опции. Теперь круизные компании должны доказать медицинской госструктуре, что меры, представленные специально созданной профильной комиссией на прошлой неделе, будут эффективными.

Масла в огонь подливает информация в СМИ, что ЦКЗ хотел отменить все операции до февраля 2021-го, но вмешалась администрация Белого дома. Круизная деятельность — почти единственный бизнес в США, который всё ещё не возобновил свою работу. На этой неделе в центре внимания будут новости относительно состояния здоровья президента США и относительно сроков продолжения предвыборных дебатов.

Круизное судно Ivan T

Отчетность компаний за третий квартал 2020 года будет индикатором восстановления различных секторов экономики. Первыми отчитаются Domino’s Pizza и Delta Airlines. Американские банки начнут отчитываться через неделю. Несмотря на то, что политика резервирования была достаточно консервативной в первом полугодии 2020 года, мы можем увидеть высокую стоимость риска и в третьем квартале 2020 года, так как состояние экономики слабо прогнозируемо в текущей ситуации.

5 октября будет опубликована статистика по розничным продажам в Еврозоне. США опубликуют статистику, касающуюся деловой активности (индексы PMI), и проведут заседание Комитета по открытым рынкам ФРС.