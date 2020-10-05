Нижний Новгород, , 16:47 — REGNUM Государственный долг Нижегородской области составляет 61,5 млрд рублей, что меньше показателя начала текущего года на 13,2 млрд рублей или почти на 17,7%. Такие данные приводит министерство финансов региона.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отмечается, что снижение суммы госдолга связано с досрочным погашением кредитов коммерческих банков и части основного долга по государственным облигациям.

По состоянию на начало октября государственные ценные бумаги составляют 55,3% в структуре государственного долга, кредиты из федерального бюджета — 44,4% и государственные гарантии — 0,3%.

В минфине отмечают, что с начала 2020 года не было заключено ни одного соглашения на получение регионом коммерческих кредитов.

Также стало известно о том, что в течение текущего финансового года кредитные ресурсы будут привлекаться Нижегородской областью только при возникновении потребности.

В то же время подчеркивается, что в третьем квартале 2020 года заключены дополнительные соглашения с Министерством финансов России о продлении до 2029 года срока погашения бюджетных кредитов на общую сумму в 18 млрд рублей.