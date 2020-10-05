Бишкек, , 16:46 — REGNUM Более 2 млрд 533 млн сомов (2 млрд 488 млн рублей) льготных кредитов получили предприниматели в рамках учрежденной правительством Киргизии программы «Финансирование субъектов предпринимательства». Об этом сообщает министерство финансов республики.

Участие в спецпроекте, целью которого является поддержка бизнеса в условиях пандемии коронавирусной инфекции, приняли около 2 тысяч киргизстанских предпринимателей со всех регионов страны.

Больше всего льготных займов выдано столичным бизнесменам — свыше 617,9 млн сомов (607 млн рублей), а также предпринимателям из Чуйской области — около 429,3 млн сомов (421,7 млн рублей) и из Джалал-Абадской области — около 342,5 млн сомов (336,4 млн рублей).

Затем следуют Иссык-Кульская область — 298,8 млн сомов (293,5 млн рублей), Таласская область — около 219,2 млн сомов (215,3 млн рублей) и Ошская область — 212,8 млн сомов (209 млн рублей).

Замыкают список Нарынская область — 179,1 млн сомов (175,9 млн рублей), город Ош — 128 млн сомов (125,7 млн рублей) и Баткенская область — более 105,3 млн сомов (103,5 млн рублей).

ИА REGNUM напоминает, что 9 июня 2020 года правительство Киргизии учредило программу «Финансирование субъектов предпринимательства». На ее реализацию выделили более 3 млрд 794 млн сомов (3 млрд 727 млн рублей), которые распределили между 13 коммерческими банками для последующей выдачи льготных кредитов.