Москва, , 16:37 — REGNUM Развитие онлайн-технологий идет на пользу российским и московским торговым центрам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 октября заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

Интернет-магазин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нельзя сказать, будто онлайн вытесняет офлайн. Здесь давно все уже перемешалось. Крупные маркетплейсы имеют сети пунктов выдачи заказов в том самом офлайне. Не говоря уж о том, что торговые центры, во-первых, это важная часть инфраструктуры современной торговли, возможность для малых, средних, да и больших торговых компаний арендовать оптимальное количество площади, воспользоваться синергией от генерируемого общими усилиями трафика, — сказал Чеглов. — Арендуемое при этом помещение, в отличие от стрит-ритейла, имеет блочную конструкцию, которую можно менять, предлагает, а иногда и навязывает ряд услуг (охрану, общий маркетинг, бухгалтерское и кассовое обслуживание, организацию пункта выдачи заказов), имеет парковку».

Во-вторых, как подчеркнул Чеглов, торговые центры — это места проведения гражданами семейного отдыха.

«Сформировались привычки, а для их изменения нужно значительное время», — подчеркнул экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что торговые центры в крупных городах России перестали быть объектом торговли.

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