Москва, , 16:26 — REGNUM Судьба российского рынка недвижимости зависит от общей экономической ситуации в стране, от объемов предложения на рынке, от уровня доходов населения и от государственного стимулирования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 октября заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Алиев Аяз Аладдин оглы.

«Ситуацией на российском рынке в 2021 году будет управлять экономическая активность в стране, и если не будет новых форс-мажоров, восстановления можно будет ждать к концу 2021 — началу 2022 года, — сказал экономист. — Глубина падения экономического развития на мировом уровне и ограниченный инструментарий стимулирования сильно скажутся на дальнейшем развитии экономики и различных рынков. Нужны будут новые модели экономического развития. Есть высокая вероятность, что модель развития мировой экономики будет трансформирована с учетом новых реалий».

Но это, как подчеркнул эксперт, дело среднесрочной перспективы, а «пока же будем выезжать на старых моделях развития и стимулирования».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что рынок недвижимости в России стал одним из главных бенефициаров смягчения денежно-кредитной политики.

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