Москва, 5 октября 2020, 16:26 — REGNUM Судьба российского рынка недвижимости зависит от общей экономической ситуации в стране, от объемов предложения на рынке, от уровня доходов населения и от государственного стимулирования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 октября заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Алиев Аяз Аладдин оглы.
Но это, как подчеркнул эксперт, дело среднесрочной перспективы, а «пока же будем выезжать на старых моделях развития и стимулирования».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что рынок недвижимости в России стал одним из главных бенефициаров смягчения денежно-кредитной политики.
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