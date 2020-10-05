Москва, , 16:15 — REGNUM Введение ограничений на работу предприятий для борьбы с распространением коронавируса вызовет рост безработицы в РФ. Об этом 5 октября заявил генеральный секретарь Союза профсоюзов России Евгений Куликов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Бен Шан. Безработные. 1938

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"Если будет карантин, то те предприятиям малого и среднего бизнеса, которые умудрились в первую волну удержаться на плаву, будет сложнее барахтаться в этом сложном мире. И, вероятно, будут сокращаться работники», — сказал Куликов.

Причём увольнения будут производиться не в соответствии с законодательством. Работников начнут принуждать писать заявления об увольнении по собственному желанию, чтобы работодателю не пришлось выплачивать им выходное пособие, уверен Куликов.

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