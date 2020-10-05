Варшава, , 15:58 — REGNUM 2 октября Финансовая инспекция Польши опубликовала доклад, в котором проанализированы убытки польских банков на конец августа текущего года в связи с пандемией коронавируса. Об этом передает Polskie Radio 24.

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«В конце августа этого года 20 банков (10 коммерческих и 10 кооперативных) сообщили о крупных убытках. Общий размер убытков составил 1,1 млрд злотых (около 290 млн долларов США). Доля этих банков в активах сектора составила 10,1%», — говорится в исследовании. Причиной убытков послужили ограничения, связанные с пандемией.

Остальные банки на конец августа сообщили о совокупной прибыли в размере 6,6 млрд злотых (1,7 млрд долларов США).

Тенденция убытков в банковской сфере увеличивается. Так, по состоянию на конец июля убытки понесли 17 банков (9 коммерческих и 8 кооперативных). Общая сумма потерь также была меньше — около 1 млрд польских злотых (около 260 млн долларов США).