Москва, , 15:58 — REGNUM На торгах в Европе 5 октября рост нефтяных котировок продолжился. Нефть сорта Brent подорожала на 4,25%, до $40,79 за баррель. Максимум дня зафиксирован на уровне $40,93, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

«Росту котировок способствовала новость о том, что на фоне улучшения состояния здоровья президента США Дональда Трампа врачи его могут выписать из госпиталя.

Утренний рост ускорился на новости из в Норвегии. Норвежская нефтегазовая ассоциация (NOG) сообщила, что профсоюзы Норвегии 4 октября объявили забастовку.

В результате будет остановлена добыча около 330 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Между ассоциацией и профсоюзами возникли разногласия по поводу годовой заработной платы таким работникам, которые не удалось разрешить.

Если положительная динамика сохранится на американской сессии, то вполне вероятно сегодня увидеть цену сорта Brent на уровне $41,90 за баррель», — считает эксперт.

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