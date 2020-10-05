Ставрополь, , 18:30 — REGNUM Уборка винограда на Ставрополье подходит к концу: аграриями края, по данным на 5 октября, собрано более 20 тыс. тонн «янтарной ягоды». Это примерно на 3 тыс. тонн меньше, чем было убрано в 2019 году на эту же дату, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГКУ «Ставропольвиноградплодопром».

В агропредприятии «Прасковейское» Будённовского района сбор винограда уже завершен. Подходит к финишу уборка в хозяйствах Буденновского и Левокумского районов. Полностью завершить сборы и переработку винограда предприятия Ставрополья планируют к ноябрю.

«Урожайность в 2020 году, конечно меньше, чем годом ранее. По мнению агрономов, в этом виновата плохая погода. Они указывают на заморозки и недостаток влаги», — сказано в сообщении.

Отмечается, что общая уборочная площадь виноградников на Ставрополье составляет 4 тыс. гектаров. Всего здесь выращивают более 50 сортов стволового и технического винограда. Последние в основном пойдут на изготовление коллекционных вин.