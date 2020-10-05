Москва, , 15:51 — REGNUM Рубль 5 октября продолжает слегка отступать в парах с иностранными валютами, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. Доллар США к середине дня торгуется по 78,33 руб., евро укрепился до 92,05 руб.

Доллар, евро и рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Минфин РФ с 7 октября увеличит объемы продажи валюты в два раза — ежедневный лот продаж составит около 5,8 млрд руб. Суммарно, с 7 октября по 6 ноября ведомство реализует валюты на 126,9 млрд руб.

Для сравнения: в предыдущий период, завершающийся 6 октября, внутри дня продавалось валюты на 2,5 млрд руб.

Впрочем, очень сомнительно, что эти меры по продаже валюты Минфином смогут сформировать направленное движение в валютной секции.

Все давно привыкли к участию министерства в торгах, тем более что новости появились заблаговременно. Поэтому вряд ли мы увидим резкие колебания курса рубля именно на этом фоне.

Ближайшая перспектива в торгах по доллару находится в диапазоне 77,75−78,75 руб., по евро — 91,50−93 руб.», — считает эксперт.

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