Москва, 5 октября 2020, 15:50 — REGNUM Рынок недвижимости в России стал одним из главных бенефициаров смягчения денежно-кредитной политики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 октября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов.
Это, как полагает Ордов, может еще подстегнуть рост цен, так как предложение квартир на рынке жилья недостаточно эластично.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов объяснил, когда восстановится рынок недвижимости.
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