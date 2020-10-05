Сеул, , 16:09 — REGNUM Во втором квартале 2020 года падение ВВП Южной Кореи составило 3,2%, что является одним из лучших результатов среди 38 ведущих стран, включая стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи (ЦБ).

Согласно опубликованным данным, темпы роста экономики Китая во втором квартале составили 11,5%, что является лучшим результатом среди 38 стран. Второе место занимают Южная Корея и Россия.

Известно, что в первом квартале года Южная Корея занимала 12-е место в рейтинге. Темпы падения ВВП Японии составят 7,9% (13-е место), а США — 9,1% (21-е место).

Напомним, что эксперты Банка Кореи прогнозируют падение экономики Южной Кореи в 2020 году на 1,3%.

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