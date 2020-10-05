Москва, 5 октября 2020, 15:48 — REGNUM В настоящее время доллар остается наиболее универсальной и востребованной мировой валютой, но для диверсификации рисков граждане РФ могли бы использовать и другие валюты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 октября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Воронкова объяснила, что сбережения в валюте стали для граждан РФ спасательным кругом от инфляции.
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