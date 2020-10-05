Москва, , 15:48 — REGNUM В настоящее время доллар остается наиболее универсальной и востребованной мировой валютой, но для диверсификации рисков граждане РФ могли бы использовать и другие валюты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 октября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова.

«Вполне объяснимо, что самый высокий спрос на доллар США как наиболее универсальную мировую валюту, которая многие годы уверенно сохраняет первенство в структуре мирового валютного оборота (почти 80%) и наиболее востребована в международных расчетах, — сказала она. — Евро также пользуется популярностью, так как отпуска и деловые поездки жителей России часто связаны именно с европейскими маршрутами. Вместе с тем для диверсификации рисков целесообразно рассматривать также и другие мировые валюты — британские фунты и швейцарские франки».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Воронкова объяснила, что сбережения в валюте стали для граждан РФ спасательным кругом от инфляции.

Читайте ранее в этом сюжете: В РФ заявили об «однозначном обесценивании» банковских вкладов