Москва, , 15:46 — REGNUM Валютные сбережения стали для граждан России спасательным кругом от инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 октября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова.

«Экономическая нестабильность и рыночная неопределенность закономерно ведут к росту сбережений в наиболее ликвидных финансовых инструментах — в первую очередь в иностранной валюте, — сказала она. — Тем более что сегодня курсовая доходность значительно выше процентной. Для текущего года валютные сбережения являются спасательным кругом от инфляции. А вот сбережения на банковских вкладах — и рублевых, и валютных — однозначно обесцениваются».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Андрей Колганов объяснил, почему граждане РФ предпочитают хранить свои сбережения в рублях.

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