Москва, , 15:46 — REGNUM Рейтинг самых доступных автомобилей в кузове седан обнародовал портал «Цена Авто».

Первое место в данном списке занимает Lada Granta, стоимость которой составляет 483 900 рублей. Модель за эту цену оснащается двигателем на 87 л. с., который сочетается с «механикой». На втором месте оказался седан Datsun on-DO по цене 531 000 рублей. Замыкает тройку лидеров Renault Logan за 660 000 рублей.

Четвертое и пятое места занимают Lada Vesta с 106-сильным двигателем по цене 667 900 рублей и Chevrolet Nexia за 709 900 рублей.

Также в рейтинг самых доступных седанов на авторынке России вошли: Volkswagen Polo (716 900 рублей), Chevrolet Cobalt (759 900 рублей), Hyundai Solaris (766 000 рублей), Kia Rio (774 900 рублей) и Citroen C4 (1 069 900 рублей).

Напомним, 1 октября в России стартовали продажи обновленного седана KIA Rio.

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