Москва, , 15:25 — REGNUM Ассоциация туроператоров России поддерживает предложение председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова освободить от налогов предприятия туристической отрасли до конца 2020 года, сообщили в АТОР.

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В письме, направленном премьер-министру Михаилу Мишустину, АТОР прости рассмотреть возможность освободить турфирмы «от уплаты налога на прибыль, НДС, взносов в фонды, а также перенести налог для предприятий, применяющих УСН до конца I квартала 2021 года».

В ассоциации отмечают, что 2020 год оказался сложным для всех, кто работает в сфере туризма. Особенно есть острейшая необходимость отсрочки уплаты налогов для туроператоров, кто работает во въездном туризме.

Как сообщает ИА REGNUM, ранее отрасли экономики России, пострадавшие от коронавируса, получили отсрочки по налогам.

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