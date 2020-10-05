Москва, , 15:03 — REGNUM С точки зрения государства — для эффективной реализации нацпроектов необходимо обеспечить систему общественного и профессионального экспертного контроля за их реализацией и за расходом бюджетных средств, выделенных на их исполнение, заявил корреспонденту ИА REGNUM президент Судебно-экспертной палаты Российской Федерации Денис Шульженко.

«Отраслевые специалисты по направлениям, по которым реализуются нацпроекты — это эксперты в области государственного заказа и госуправления. Они могли бы оказаться очень полезными в этой работе.

С точки зрения бизнеса, задействованного в реализации нацпроектов, — это предприниматели, которые меняют свое мышление, ставя во главу угла не коммерческие интересы и материальную выгоду, а социальную ответственность и приоритет в развитии нашей страны. Но также имеют место и халатность, и неорганизованность.

Безусловно, действующая система госзаказа совершенствуется с каждым годом, тем не менее процессы, связанные с реализацией нацпроектов, требуют дополнительного контроля со стороны общественности и профессиональных негосударственных экспертов.

Эти инструменты контроля практически не функционируют в России. Между тем, благодаря ним можно было бы пресекать ненадлежащее исполнение нацпроектов гораздо раньше начала следственных действий и не доводить до возбуждения уголовных дел.

Ведь что происходит? Фактически в России работает негласная установка не на выполнение нацпроекта и на получение результата, а на отслеживание эффективности и привлечение к ответственности за неэффективность.

Таким образом, отсутствие работающих инструментов общественного и профессионального контроля приводит к перегруженности системы прокурорского надзора и следственных органов», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев назвал регионы, которые лидируют по числу преступлений при выполнении национальных проектов.

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