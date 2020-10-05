Нальчик, , 15:02 — REGNUM В Кабардино-Балкарии до конца 2020 года планируется привести в порядок по программе капитального ремонта 100 многоквартирных домов. Ремонтные работы ведутся в городах Нальчик и Прохладный, а также еще в восьми районах.

Общая сумма средств, направляемых на ремонт, превышает 218 млн рублей. На эти средства уже отремонтированы семь домов, работа в 75 уже начата, а еще по 18 объектам — документы на ремонт находятся в стадии заключения договоров, передает ТАСС.

«Работы предусмотрены по ремонту крыши, утеплению и ремонту фасадов, ремонту внутридомовых инженерных систем»,— говорится в сообщении Фонда регионального оператора ремонта многоквартирных домов республики.

По данным фонда, уровень собираемости взносов на капитальный ремонт в Кабардино-Балкарии достиг в настоящее время 50%, в то время как в 2015 году он не составлял и 7%. В республике до 2043 года должны быть отремонтированы 2238 многоквартирных домов.

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