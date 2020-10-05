Подгорица, , 14:56 — REGNUM В Черногории в период с марта по август 2020 количество занятых сократилось на 15 097 человек, а по сравнению с августом 2019 года количество граждан, имеющих работу, столо меньше на целых 38 301 человек. Такие данные приводит ведомство Monstat.

Тенденция к сокращению числа занятых была постоянной с марта, то есть с начала эпидемии коронавируса.

С этого марта началось снижение, поэтому количество зантятых в апреле составило 184 607 человек, в мае — 181 030 человек, в июне — 178 178 человек, в июле — 174 170 человек и в августе — 172 154 человека.

Наибольшее сокращение числа сотрудников было зафиксировано в Подгорице, где в марте работали 86 631 гражданин, а в августе это число сократилось на 6939 человек, то есть 79 692 жителя этого города имели работу. После столицы наибольшее сокращение числа сотрудников было зарегистрировано в Будве на 1833 человека, за ним последовали 1532 человека в Херцег-Нови, в Никшиче количество занятых уменьшилось на 1260 человек.

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