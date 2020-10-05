Москва, , 14:39 — REGNUM Адвокат Павел Черняк предложил ввести до 2021 года налоговые льготы для малого бизнеса, чтобы поддержать российский бизнес из-за «второй волны» пандемии коронавируса.

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«Ужесточение санитарно-эпидемиологических мер в связи с возможной второй волной пандемии коронавируса может привести к серьезнейшим проблемам для российского бизнеса, если власти не примут соответствующих мер, направленных на поддержку предпринимателей. В утвержденном Министерством экономического развития РФ плане по восстановлению экономики перечисляются такие меры как точечные субсидии, цифровизация государственного управления и дорожные инвестиции. Однако эти меры могут стать недостаточными, особенно если вновь последует ужесточение санитарного режима. С моей точки зрения, государству необходимо: 1) ввести до 2021 года минимум налоговые льготы для малого бизнеса, 2) субсидировать наиболее пострадавшие и рискующие пострадать сферы малого бизнеса, 3) снизить арендные платежи с государственных и муниципальных площадей, находящихся в аренде у бизнеса, до 2021 года. Это лишь минимальный пакет мер, которые должны найти отражение на правовом уровне», — сказал эксперт в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

По мнению адвоката, бизнес может столкнуться с определенными правовыми проблемами.

«На самом «низшем» уровне это — штрафы за нарушение работниками и клиентами санитарных требований, например — масочного режима, которые уже выписывают предпринимателям. То есть, несмотря на то, что бизнес и так находится в сложной ситуации в связи с падением спроса и понесенными весной-летом 2020 года убытками, его продолжают облагать новыми штрафами. Также бизнес ждут многочисленные судебные процессы по делам о банкротстве, о невыплате заработной платы, о просрочке арендных и коммунальных платежей. С другой стороны, финансовые организации столкнутся с чередой банкротств физических лиц, что также потребует разбирательств, и далеко не всегда заканчивающихся в пользу кредиторов», — отметил Черняк.