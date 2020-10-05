Москва, , 14:38 — REGNUM Если в РФ продолжат культивировать дистанционные формы работы, то это может серьезно изменить потребность бизнеса в офисных площадях. Об этом 5 октября корреспонденту ИА REGNUM заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал прогноз консалтинговой компании Cushman & Wakefield, согласно которому мировой рынок недвижимости восстановится лишь к 2022 году.

«Российский рынок значительно отличается от мирового, так как для нас существенным выступает фактор девальвации при принятии решения об инвестициях в коммерческую и жилую недвижимость, — сказал Ордов. — Ставки аренды коммерческой недвижимости пока не показывают ярко выраженной отрицательной динамики. Во многом пока этот кризис не дотягивает по последствиям до кризиса 2014−2015 годов и уж точно не идет ни в какое сравнение с кризисом 2008 года».

Однако, как подчеркнул Ордов, культивирование дистанционных форм работы способно существенно изменить потребность в офисных площадях. Это, в свою очередь, может заставить многие компании пересмотреть свои инвестиционные планы в части девелоперских проектов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, пять европейских городов, а также Торонто и Гонконг находятся под угрозой пузыря на рынке недвижимости.

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