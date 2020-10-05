Красноярск, , 14:33 — REGNUM Особую экономическую зону (ОЭЗ) «Красноярская технологическая долина» планируют создать в Красноярском крае.

Как сообщили ИА REGNUM 5 октября в краевом правительстве, проект создания ОЭЗ находится на итоговом рассмотрении в правительстве РФ.

Проект включен в состав комплексного инвестиционного проекта (КИП) «Енисейская Сибирь». На территории ОЭЗ планируют производить промышленное оборудование для добывающих отраслей и металлургии, продукцию для авиа — и машиностроения, колесные диски и другие позиции.

Получены подтверждения от шести потенциальных компаний-резидентов. Они намерены инвестировать в течение трёх лет свыше 6,6 млрд рублей. Планируется, что будет создано не менее 1700 рабочих мест.

«Речь идёт о выпуске продукции с высокой добавленной стоимостью из первичного алюминия, востребованной как у нас в крае, так и в стране», — прокомментировал красноярский губернатор Александр Усс.

Он надеется, что проект «при благоприятном ходе событий» будет подписан в течение месяца.

Продолжается поиск новых инвесторов Красноярской технологической долины.

Как сообщало ИА REGNUM, КИП «Енисейская Сибирь» предусматривает объединение экономического потенциала Красноярского края, Хакасии и Тувы. В настоящее время он включает 32 инвестиционных проекта с общей заявленной инвестиционной стоимостью более 1,9 трлн рублей на период 2019—2027 годов.

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