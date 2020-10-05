Москва, , 14:36 — REGNUM Больше всего в России зарегистрировано авто С-сегмента (европейский низший средний класс авто; «гольф-класс») — 14,1 млн экземпляров. Об этом 5 октября сообщается на сайте «Автостат Инфо».

По данным журналистов, в РФ количество машин в С-сегменте больше, чем в сегменте SUV (кроссоверы и внедорожники) на 3,1 млн экземпляров.

Отмечается, что самый большой объём парка легковых машин в С-сегменте у Lada 2107. Их в стране числится 1,64 млн единиц.

На втором месте по численности модель Lada 2109 — 1,36 млн автомобилей. Тройку лидеров замыкает Lada 2106. Их в России зарегистрировано 1,26 млн экземпляров.

Также среди самых многочисленных в автопарке России машин С-сегмента находятся Ford Focus (787,6 млн ед.) и Toyota Corolla (651,5 млн ед).

Напомним, в августе текущего года российские дилеры продали 13 274 машины С-сегмента. Это на 14,6% меньше объёма продаж в сегменте за аналогичный месяц прошлого года.

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