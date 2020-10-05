Москва, , 14:30 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил продлить кредитные каникулы на полгода и создать агентство по рефинансированию кредитов граждан, попавших в трудную ситуацию из-за пандемии, передает корреспондент ИА REGNUM 5 октября.

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«Мы предлагаем продлить кредитные каникулы для россиян еще на полгода. Но продлить не для того, чтобы просто отложить проблемы на следующий год, а для того, чтобы за это время подготовить проект по созданию специализированной государственной структуры, допустим, агентства по рефинансированию кредитов граждан, попавших в трудную ситуацию из-за пандемии», — сказал Миронов.

Он обратил внимание на то, что формально рефинансирование сейчас предлагают едва ли не в каждом банке.

«Именно этот механизм они навязывают клиентам вместо объявленных правительством кредитных каникул. На деле же такое рефинансирование оборачивается для заемщиков новыми кредитами на невыгодных условиях», — указал парламентарий.

По его мнению, государство может и должно оказывать адресную помощь людям, которые не по своей вине оказались не в состоянии выплачивать займы.

Опыт работы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и решения по защите дольщиков показывают, что такие меры поддержки крайне востребованы в нашей стране, тем более в условиях кризиса, подчеркнул он.