Токио, , 14:19 — REGNUM Японский автопроизводитель Toyota в Японии приступил к продажам кроссовера RAV4 в версии Adventure с пакетом Offroad. Об этом сообщает портал Drom.ru.

Новый кроссовер имеет значительный клиренс. Он стал больше на 10 мм, до 210 мм. Кроме того, Adventure Offroad получил чёрные колёсные диски размером 18 дюймов, «обутые» во всепогодные шины Falken Wildpeak A/T 225/60 R18. Внешне авто выделяется более высокими рейлингами на крыше.

В цветовой палитре новой версии модели три цвета: белый, серый и черный. В салоне установлены кресла, обтянутые кожзаменителем с красной прострочкой. Красные акценты имеются также и в салоне.

В начальной комплектации автомобиль имеет двухлитровый бензиновый движок производительностью 171 л. с., который сочетается с вариатором и передним приводом.

В Японии стоимость RAV4 Adventure Offroad стартует от 3,46 млн иен (около 2,57 млн рублей).

Ранее в дилерских центрах компании Toyota в Индии появились в продаже первые модели нового кроссовера Urban Cruiser. На глобальном рынке авто появится не ранее 2021 года.

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