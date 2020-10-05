Москва, , 14:08 — REGNUM Торговые центры в крупных городах России перестали быть объектом торговли. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 октября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал информацию о том, что посещаемость торговых центров столицы РФ в сентябре 2020 года составила 80% от уровня прошлых лет.

«Торговые центры в крупных городах давно уже перестали быть объектом торговли, а выполняют функцию центра притяжения интересов жителей близлежащих и отдаленных районов, — сказал Ордов. — Фуд-корты и рестораны, брендовые бутики и сетевые магазины ассоциируются с развлекательной функцией и стали местом отдыха многих граждан, заменив парки, театры, музеи, библиотеки. Оборот розничной торговли в России почти вернулся к докризисному уровню, составив в августе 2020 года 97,3% от аналогичного показателя августа 2019 года. Бурный рост онлайн-торговли, естественно, вытеснил часть товарооборота магазинов офлайн. Именно поэтому в торговых центрах начинают появляться временно свободные торговые помещения».

Но, как подчеркнул Ордов, на долю онлайн-торговли приходится порядка 10% товарооборота, поэтому стоит ожидать возвращения граждан в торговые центры не только для развлечений, но и для спонтанных покупок, на которые и рассчитаны витрины и программы потребительского экспресс-кредитования.

«Падение ставок по кредитам вкупе с новыми возможностями использования кредитного рейтинга заемщика создают условия для роста посещаемости торговых центров, если, конечно, не вмешаются очередные ограничительные меры на посещение общественных мест», — подытожил экономист.

Напомним, что ранее ТАСС со ссылкой на отчет MarketBeat Light сообщило, что посещаемость торговых центров Москвы еще не достигла уровня 2019 года.